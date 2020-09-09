Онищенко объяснил принцип действия единой поливакцины от гриппа и COVID-19

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал сообщение, что Центр Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину, защищающую одновременно от гриппа и от СOVID-19. Ранее о том, что НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи планирует создать поливакцину, эффективную одновременно против вируса гриппа и против коронавируса, рассказал РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, для создания единой «гриппоковидной» вакцины потребуется проведение дополнительных клинических испытаний, поэтому говорить о сроках появления такого препарата пока рано.

По мнению первого зампреда комитета ГД по образованию и науке, доктора медицинских наук, академика РАН Геннадия Онищенко, появление такой вакцины — вопрос времени, а в технологии ее создания ничего сверхсложного нет.

«Разработать такую поливакцину, естественно, можно, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Но сначала нам надо разобраться с уже готовой нашей коронавирусной вакциной. Пока еще до конца не решено, как она будет применяться. Напомню, первоначально шла речь о тотальном прививании всех граждан. Теперь мы от идеи глобального применения вакцины от COVID-19 перешли к планам вакцинирования только групп риска».

Этот вопрос — кого прививать — появится и после появления комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса, отметил собеседник ФАН.

«В данном случае можно вести речь о тетравакцине (одновременно от трех штаммов гриппа и коронавируса. — Прим. ФАН) или пентавакцине (защищающей от пяти штаммов различных возбудителей. — Прим. ФАН). То есть берется вакцина, защищающая от нескольких штаммов гриппа и туда включается защита от коронавируса. В принципе, это можно сделать. Но насколько это эффективно и удобно в применении с практической точки зрения, пока трудно сказать. А это в данном случае главный вопрос. Но сама по себе возможность создания тетра- или пентавакцины — несколько штаммов гриппа плюс COVID-19 — это вопрос даже не научной теории, а уже просто прикладной», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Ранее появилась информация, что в Москве начался третий этап клинических испытаний отечественной вакцины от коронавируса.