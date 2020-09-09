Москва, 9 сентября. Эндокринолог-диетолог Эльвира Федорова рассказала о вреде, который может принести организму неправильное питание и отказ ужина.

Диетолог назвала опасность отказа от ужина. По ее словам, очень важно придерживаться трехразового питания. Это важно для того, чтобы полезные вещества и элементы усваивались правильным образом. Эльвира Федорова объяснила, что борцы сумо едят один раз в день, но очень калорийную пищу. Такой вариант питания помогает им набрать массу.

«Принцип трехразового питания — не просто сухие рекомендации. Фигура борца сумо всегда встает перед глазами», — заметила она.

Эксперт заметила, что необходимо три раза в день принимать пищу в равных объемах. Также, по словам Федоровой, не стоит пропускать приемы пищи, а на ужин лучше не перегружать поджелудочную железу и желчный пузырь продуктами с высоким содержанием калорий. В вечерний рацион лучше включить овощи, рыбу или сыр.

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