Межевич объяснил, чем займется белорусское «правительство в изгнании»

Если раньше поляки играли против белорусов «втемную», соблюдая внешние приличия, то теперь маски сброшены — Варшава больше не скрывает своих агрессивных намерений по отношению к Минску. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил исполняющий обязанности руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич, комментируя создание в Польше «альтернативной структуры правительства Белоруссии».

Именно так ряд источников окрестили вручение Светлане Тихановской премьер-министром Польши Матеушом Моравецким ключей от новой резиденции «Белорусского дома». Если раньше эта организация ютилась в захудалом офисе на улице Вейской, то сейчас польским правительством ей было предоставлено помещение в элитном варшавском районе Саска Кемпа — в здании, где ранее располагалось посольство Туниса.

Несмотря на недружеский шаг Польши по отношению к официальным властям Республики Беларусь, полного разрыва дипломатических отношений между странами не будет, уверен Межевич. По его словам, по-настоящему масштабный конфликт между Варшавой и Минском не выгоден никому: ни Берлину, ни Пекину, ни им самим.

«Я уже даже не говорю о Москве, — добавил политолог. — Но почему я упомянул Германию и Китай? Дело в том, что через Белоруссию происходит доминирующий транспортный коридор, соединяющий азиатские страны с Западной Европой. Перекрыть его какими-то политическими методами, конечно, можно, но ни Польше, ни Республике Беларусь это не нужно – этот транзит выгоден обеим странам. Так что стороны «стиснут зубы», но продолжат друг с другом торговать».

Что же касается собственно самой политики, то здесь, по мнению эксперта, ситуация сложилась действительно тяжелая: фактически Варшава показала своими действиями, что не считает президента Александра Лукашенко «абсолютно легитимным».

«Игры с ключами — это именно об этом, — подчеркнул собеседник ФАН. – Что же касается организации деятельности новой структуры под руководством Тихановской, то это не проблема: всегда можно давать пресс-конференции, делать фуршеты, вести культурно-просветительскую работу и так далее и тому подобное».

Межевич напомнил, что это будет уже не первое «правительство в изгнании» в истории народа Республики Беларусь — в 1944 году им была «Белорусская Рада», структура, плотно аффилированная с нацистами.