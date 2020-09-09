Волкова выложила последнее видео со съемок «Ворониных» с Борисом Клюевым

Москва, 9 сентября. Актриса Екатерина Волкова напомнила о грустной дате — 9 дней прошло с момента смерти актера Бориса Клюева, который стал звездой популярного сериала «Воронины».

Девушка опубликовала в Instagram видео годичной давности со съемок сериала в Сочи, делясь воспоминанием о Клюеве.

«Наш последний съемочный день Ворониных в Сочи год назад. Дни проносятся с невероятной скоростью. В такие моменты особенно понимаешь, как важно тратить нашу жизнь на то, что по-настоящему важно для нас. Дарите близким как можно больше любви и не скупитесь на добрые слова», — написала актриса.

Пользователи присоединились и выразили сочувствие в связи со смертью талантливого деятеля кино.

«Слезы на глазах. Как жаль, какой он был хороший человек, актер. Пусть земля ему будет пухом. В памяти навсегда», — выразила скорбь пользовательница.

«Когда умер мой дедушка, я не плакала, а когда умер Борис Клюев, у меня была аж истерика», — призналась одна из фанаток.

По мнению одной из девушек, на смерть творческих людей надо смотреть немного иначе.

«Актеры не уходят насовсем. Они продолжают жить в своих героях на кинопленке и в наших сердцах», — отметила девушка.

Напомним, что с 2018 года актер страдал от рака легких. Тяжелый недуг не останавливал Клюева – он продолжал творческую деятельность.