Россиянам рассказали о возможных выплатах на детей после сентября

Москва, 9 сентября. Одобрение правительством РФ выплат на детей безработным родителям в сентябре — важный шаг для поддержки семей, считает сенатор Валерий Рязанский.

Он подчеркнул, что решение кабмина важное и нужное в сложившейся ситуации. По его словам, это не просто поддержка детей, а целых семей.

«Конечно, три тысячи рублей — не столь большие деньги, но в сложных условиях они становятся частью помощи от государства, чтобы семья прошла сложный период. Не стоит забывать, что повышена поддержка и людей, которые остались без работы. Все вместе эти выплаты призваны обеспечить людей минимальными средствами на жизнь в период поиска новой работы», — сказал Рязанский в интервью «Экономике сегодня».

Если будет необходимость, правительство продлит меры социальной поддержки, уверен Рязанский. По его словам, у кабмина есть все необходимые полномочия и финансовые инструменты для этого.

«Мы знаем, что план мер по поддержке экономики рассчитан на долгосрочный период и включает в себя сотни мероприятий. Соцподдержка правительства будет опираться на реальную динамику макроэкономических показателей», — добавил Рязанский.

По его мнению, новые меры социальной поддержки должны носить адресный характер. Член Совета Федерации объяснил это тем, что некоторые отрасли экономики достаточно быстро преодолевают последствия пандемии коронавируса, другие демонстрируют рост с заметным отставанием. Правительство России отслеживает данную ситуацию и по итогу принимает решения, указал Рязанский.

Ранее Deita.ru сообщала, что Правительство России приняло постановление о сентябрьских выплатах на детей безработным родителям. Согласно документу, в сентябре будет выплачено 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого ребенка, не достигшего 18 лет, пишет РИАМО.