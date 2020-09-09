Ефремов рассказал об условиях содержания в СИЗО

Москва, 9 сентября. Актер Михаил Ефремов провел первую ночь в СИЗО после вынесения приговора. Осужденный поделился подробностями своего нахождения в изоляторе.

Известно, что в СИЗО №5 «Водник» он просидит десять суток.

По словам актера, с ним в камере сидят двое с именем Сергей. Что касается условий содержания, то жалоб у актера нет.

«Актер не имеет претензий к условиям содержания. У него два приятных соседа, оба Сергеи. В камере есть телевизор, электрочайник и чай», — передал слова осужденного член ОНК Борис Клин.

Поужинал актер картофельным пюре и вареной селедкой. По мнению осужденного, аспект питания его не пугает. Он он считает, что кормят нормально, к тому же, помнит период армейской службы, сообщает RT.

Добавим, что актер не ожидал, что будет приговорен к восьми годам заключения. Ефремов считает, что его «подставил» адвокат Эльман Пашаев.