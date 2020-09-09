Ипотечный кредит всегда предусматривает серьезные ежемесячные выплаты банку, поэтому каждый заемщик стремится как можно быстрее избавиться от этой финансовой обузы. Деньги можно вернуть значительно раньше срока окончания договора. Но что при этом важно знать покупателю недвижимости?

Какие риски возникают? Выгодно ли и как правильно досрочно погасить ипотеку? Что лучше уменьшить — сам кредит или проценты по нему, если есть свободная сумма, превышающая ежемесячный платеж? На вопросы отвечает руководитель Службы ипотечного кредитования ИНКОМ-Недвижимость Ирина Векшина.

Возможна ли ипотека с досрочным погашением

«Все банки предоставляют своим заемщикам возможность погасить ипотечный кредит досрочно, — комментирует эксперт, — полностью либо частично. Отказать клиенту или воспрепятствовать в этом каким-либо образом банковские организации не могут. Это требование закреплено на законодательном уровне».

Еще несколько лет назад в первые полгода после оформления ипотеки вернуть банку деньги было нельзя. В финансовых организациях действовал мораторий на досрочное погашение ипотеки. Сегодня эту норму отменили, и каждый человек может внести средства в любой момент. И в этом, по словам эксперта, нет никаких рисков, только преимущества.

Возвращая деньги досрочно, заемщик экономит сразу по нескольким статьям:

уменьшает выплаты процентов;

избавляется от обязательных платежей по страхованию.

Финансовое бремя снижается значительно, тогда как банки в этом случае проигрывают. Они недополучают денег, поэтому полное досрочное погашение ипотеки банковским организациям не выгодно.

«В России ипотеку обычно берут на максимально возможный срок, — уточняет Ирина Векшина. — Даже если доходы заемщика достаточны для возвращения денег в течение меньшего времени, договор заключают на 15–20 лет. Это связано с неуверенностью в стабильности экономической обстановки в стране. А также страхом не справиться с финансовой нагрузкой, личной неуверенностью в собственном материальном положении. Поэтому клиенты предпочитают перестраховаться, хотя, по статистике, закрывают кредит гораздо раньше, в среднем за 5–7 лет».

Что происходит с процентами

Проценты насчитываются на «тело» кредита, то есть сумму, которая была выплачена заемщику на покупку недвижимости. И чем дольше клиент остается «должником», тем больше он в результате переплачивает. Если же он возвращает деньги раньше, отдает и меньше личных средств банковской организации. Общая сумма процентов при досрочном погашении ипотеки окажется меньше той, которая могла бы быть при соблюдении сроков, указанных в договоре.

При этом выгодно возвращать кредитные деньги не только в полном объеме, но даже частично, так как это уменьшает «тело» кредита, а значит, и сумму процентов по нему. И здесь есть нюанс, когда лучше досрочно погасить ипотеку.

По словам Ирины Векшиной, если внести средства в день ежемесячного платежа, все они будут направлены на уменьшение кредитной суммы. А так как проценты начисляют на остаток долга, то и переплата банку окажется меньше.

Например, если день обязательного взноса — 10-е число каждого месяца и в этот день положить на свой банковский счет 200 тысяч рублей, на эту сумму будет уменьшен остаток долга. Если же сделать взнос позже, например, 15-го или 20-го числа, за указанные дни будет начислен процент за пользование кредитом. Эти деньги спишут из суммы платежа, а остаток направят на досрочное погашение ипотеки.

Страховой платеж

Страховку часто забывают брать в расчет собственных кредитных расходов, хотя она тоже становится существенным финансовым бременем. Сумма страхования договора ипотеки на год может доходить до 50 тысяч рублей. И если вернуть деньги раньше, необходимость в страховании, а значит, и в дополнительных тратах, исчезнет.

Кроме того, важно помнить, что часть средств, использованных на страховку, при досрочном погашении ипотеки можно потребовать обратно. Здесь имеет значение, когда клиент рассчитывается с банком. Если в начале года, сумма возврата будет больше, чем в конце года. Страховщики точно не вернут 25% от уплаченных денег, эти средства используют на так называемое обслуживание страхового договора, которое предусматривает его оформление, выплату зарплаты сотрудникам и другие текущие расходы страховой фирмы. Но вот на оставшуюся часть претендовать можно.

Например, если заемщик заплатил страховщикам 50 тысяч рублей и рассчитался по кредиту в течение первых шести календарных месяцев, он может потребовать вернуть половину от уплаченной суммы. Страховая компания выполнит свой расчет: от исходной цифры отнимет 25%, а клиенту вернет половину остатка, то есть 12 500 рублей. Но это лучше, чем ничего, кроме того, необходимость в ежегодном продлении страхового договора отпадает. И это — дополнительный аспект сокращения расходов заемщика при досрочном погашении ипотечного договора.

Условия и процедура

Никаких дополнительных условий к клиенту банк предъявить не имеет права. Заемщик может внести средства в любой момент, через день, месяц или год после заключения кредитного договора.

«Заемщик подает в банк заявление о том, что он хочет погасить кредит досрочно, — уточняет Ирина Векшина. — Банк рассчитывает сумму, необходимую для полного погашения кредита, с учетом процентов на планируемую дату внесения средств. Заемщик размещает на счете денежные средства, а в установленный день банк списывает их и закрывает ипотечный кредит. Как правило, это происходит в день очередного ежемесячного платежа».

Если клиент планирует частичное досрочное погашение ипотеки, он тоже должен написать заявление. При этом он может указать, на что именно будут направлены деньги: уменьшение срока ипотеки или сокращение ежемесячных выплат по ней.

Что выгоднее уменьшить

При частичном внесении средств человек может встать перед выбором, на что их направить. Первый вариант — сократить срок использования кредита. Например, ипотечный договор был оформлен на 15 лет, но при досрочном погашении уменьшение срока ипотеки может составить три года, то есть у клиента появляется возможность рассчитаться с банком не за 15, а за 12 лет.

Второй вариант — сократить ежемесячный платеж. Это становится возможным благодаря тому, что общая сумма долга уменьшается, соответственно, снижаются и проценты, начисляемые на остаток.

«С моей точки зрения, для заемщика выгоднее согласиться на уменьшение срока предоставления кредита, — отмечает Ирина Векшина. — Так как в этом случае снижается размер переплаты банку, то есть сумма от начисления процентов. Но, безусловно, каждый заемщик сам определяет, какой из этих вариантов ему лучше выбрать, исходя из своей жизненной ситуации и текущего материального положения».

Использование материнского капитала

Законом допускается досрочное погашение ипотеки материнским капиталом. Со стороны банков здесь также не возникает никаких преград. У заемщика на руках должны быть документы: сам сертификат на материнский капитал, договор с банком и документы на приобретенную по ипотеке квартиру. Так как в данном случае средства используются на улучшение жилищных условий, Пенсионный фонд заявителю не откажет.

Чтобы воспользоваться государственной выплатой, нужно подать в Пенсионный фонд заявление, приложить копии указанных документов и немного подождать. Сотрудники местного отделения ПФ рассмотрят заявление, проверят документы (обычно на это нужно примерно 30 дней). А затем, если проверка пройдет успешно, Пенсионный фонд переведет деньги в банк, который выдал кредит. После одобрения заявки на перечисление средств отводится десять дней.