Названы четыре самых мощных метеорита в истории Земли

Москва, 9 сентября. За свою долгую историю планета Земля не раз сталкивалась с огромными астероидами. 66 миллионов лет назад, например, произошла катастрофа, которая привела к исчезновению динозавров. После этого наша планета неоднократно сталкивалась с уникальными небесными телами, изучением которых сегодня занимаются ученые.

Так, самый большой метеоритный кратер на Земле, известный как Вредефорт, появился после удара астероида. Он находится в Южной Африке и имеет диаметр около 250–300 километров. Сегодня сложно представить, какой мощности был взрыв, образовавший данный кратер два миллиарда лет назад.

При этом некоторые кратеры сохранились намного лучше, чем Вредефорт. Это, например, Маникуаган, расположенный в канадском Квебеке. Его диаметр составляет 85 километров, а образовался он в результате падения небесного тела диаметром около пяти километров. Это произошло примерно 215 миллионов лет назад, передает Planet Today.

Современные ученые сходятся во мнении, что один из самых загадочных и разрушительных в истории метеоритов — Тунгусский. После его столкновения с планетой кратер не появился, но остался «скошенный лес», поэтому событие до сих пор вызывает множество вопросов у исследователей. Некоторые ученые полагают, что это был вовсе не метеорит.

Самый крупный метеорит из обнаруженных — Гоба. Он упал примерно 80 тысяч лет назад. Весил он 66 тонн и был обнаружен в Намибии в 1920 году. Примечательно, что этот метеорит является самым большим на Земле фрагментом железа природного происхождения.