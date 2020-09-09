Одновременное заболевание гриппом и COVID-19 может привести к осложнениям

Москва, 9 сентября. Сочетание двух инфекций может привести к осложнениям и будет сопровождаться тяжелым течением болезни. Специалисты не исключают одновременного заражения гриппом и коронавирусной инфекцией.

В первую очередь грипп оказывает негативное влияние на носоглотку, бронхи и легкие. Коронавирус также поражает органы дыхания. При одновременном заражении двумя болезнями есть риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и полиорганной недостаточности. Чтобы избежать негативных последствий врачи советуют использовать доступную вакцину от гриппа.

«Особенно важно вакцинироваться людям из так называемой группы риска. Это люди пожилого возраста, те, у кого есть хронические заболевания, беременные, дети в возрасте с шести месяцев до шести лет», — рассказал внештатный специалист московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в интервью Kp.ru.

Также прививку советуют ставить учителям, преподавателям вузов и медицинским работникам.

Ранее Тяжельников объяснил, как отличить грипп от коронавируса. При заболевании последним у пациента возникают проблемы с обонянием, пропадает вкус. Грипп можно распознать по общей слабости и повышении температуры до 40 градусов.