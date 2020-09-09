ПВО России в Крыму едва не сбили бомбардировщик США

Москва, 9 сентября. Российские системы ПВО едва не сбили стратегический бомбардировщик ВВС США В-52, который пролетал в опасной близости от побережья Крыма.

Американский бомбардировщик пролетел в нескольких километрах от российского полуострова. Военные Российской Федерации заметили цель задолго до приближения самолета к государственной границе. Российские военнослужащие готовы были даже уничтожить американский самолет пуском ракет с земли, моря и воздуха, пишут «Актуальные новости».

Для наблюдения за действиями американского самолета, а также для его перехвата в воздух были подняты российские истребители Су-30 и Су-27. Координацией радиообменом между морскими и наземными средствами ПВО занимался самолет Ту-214Р ВКС РФ.