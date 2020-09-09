Ефремов заявил, что его «подставил» адвокат Пашаев

Москва, 9 сентября. Актер Михаил Ефремов, виновный в смертельном ДТП, считает, что его «подставил» защитник Эльман Пашаев.

По словам осужденного, он не ожидал, что получит столь длительный срок лишения свободы.

«Адвокат меня «подставил» на эти восемь лет», — считает артист.

Он обратил внимание, что перед вынесением приговора юрист обещал совершенно другое.

Ефремов отметил, что договор с Пашаевым не был продлен, однако тот снова пришел и стал предлагать, по мнению артиста, «рискованный шаг». Артист рассказал, что защитник настоятельно рекомендует отправить апелляционную жалобу именно в последний день, причем, почтой, чтобы была зафиксирована дата. По мнению Ефремова, все это выглядит странным.

Напомним, что ранее Ефремов отказался от дальнейших услуг адвоката Эльмана Пашаева.