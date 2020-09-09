Колесникова стала фигурантом дела о призывах к захвату власти в Белоруссии

Минск, 9 сентября. Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о призывах к захвату власти. Об этом сообщила ее адвокат Людмила Казак.

По ее словам, в настоящее время Колесникова находится в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске, передает РИА Новости.

«Статус у нее подозреваемой», — пояснила Казак.

8 сентября пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии сообщила, что Колесникова задержана при попытке незаконного пересечения границы с Украиной.

Ранее не согласные с итогами президентских выборов представители белорусской оппозиции объявили о создании Координационного совета. Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту публичных призывов к захвату власти.