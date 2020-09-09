В Китае разработали «умное» стекло для управления тонировкой в автомобиле

Москва, 9 сентября. Китайская компания, занимающаяся производством плоскопанельных дисплеев, презентовала технологию «умного» затемнения стекол автомобилей.

Производитель BOE Technology Group представил новое решение Smart Dimming — технологию, которая дает возможность регулировать затемнение стекла с помощью изменения напряжения, которое приложено к нему. По заявлению разработчиков, отличие новой технологии в том, что она обладает высокой прозрачностью управляемого слоя, низким энергопотреблением, быстрым откликом, а также оптимальной защитой от ультрафиолета.

Управлять светопропускной способностью можно будет с помощью сенсорного интерфейса в салоне автомобиля или дистанционно через мобильное приложение.

Ранее сообщалось, что в России могут отменить штрафы за тонировку автомобиля. С предложением в нижнюю палату парламента обратились депутаты Госдумы РФ от ЛДПР. Автоэксперт прокомментировал эту идею, объяснив, что ограничения тонировки, которые действуют сейчас в России, абсолютно оправданны.