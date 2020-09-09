Онищенко отреагировал на остановку испытаний британской вакцины от COVID-19

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко оценил добросовестность производителей британской вакцины от COVID-19, которые пошли на остановку испытаний препарата из-за болезни одного из участников тестирования. Ранее стало известно, что компания AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с Оксфордским университетом, приостановила клинические испытания препарата после того, как у одного из британских добровольцев возникла неблагоприятная реакция.

По мнению первого зампреда комитета ГД по образованию и науке, доктора медицинских наук, академика РАН Геннадия Онищенко, приостановка испытаний при наличии даже единичной побочной реакции говорит о добросовестности разработчиков вакцины.

«Публикация в прессе, конечно, не является предметом научного разбора, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Если бы это был медицинский отчет о характере осложнений, возникших в результате применения вакцины, тогда это можно было бы комментировать более предметно. Единственное, что тут можно сказать, не по сути, а по форме: раз испытания остановили, значит, основания были. Видимо, характер возникшего осложнения был таков, что пришлось принять решение о паузе в испытаниях. Это говорит, что британские разработчики вакцины ответственно подходят к этому вопросу».

Онищенко еще раз подчеркнул, что важно знать характер осложнения: известно, что побочное действие препаратов может быть разнообразным, вплоть до нейрогенных реакций и даже параличей.

«В данном случае просто фиксируется факт осложнения, но суть не раскрывается. Но то, что один случай осложнения привел к таким действиям, вызывает уважение», — резюмировал Геннадий Онищенко.

В компании AstraZeneca заявили, что приостановка испытаний вакцины — это нормальная ситуация: в случае возникновения каких-либо осложнений тестирование всегда ставят на паузу, чтобы разобраться в причинах происшедшего. Для Оксфордского университета и AstraZeneca это уже второй подобный инцидент с начала испытаний коронавирусной вакцины, сообщает BBC.

Пока государственное управление Великобритании по контролю лекарственных средств не выдаст новое разрешение, испытания вакцины от COVID-19 будут приостановлены во всех странах, где они проводятся — помимо Британии, это Бразилия, США, ЮАР и Япония.

Как сообщалось ранее, российская вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Н. Ф. Гамалеи, уже проходит клинические испытания, в частности в Москве. Препарат испытывают на добровольцах: принять участие в тестировании может любой совершеннолетний гражданин РФ с московским полисом ОМС, не болевший простудными заболеваниями в течение двух недель до начала исследований.