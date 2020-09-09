Несколько спецслужб участвовали в провокации с задержанием россиян в Минске

Москва, 9 сентября. Спецслужбы нескольких иностранных государств были задействованы в организации провокации с задержанием 33 россиян в Белоруссии. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, передает «Коммерсант».

«Президент уже высказался по ситуации с задержанием граждан России, и, изучив материалы, связанные с этой историей, я также могу подтвердить, что россиян заманили в Белоруссию обманным путем спецслужбы других государств», — пояснил он.

29 июля белорусские правоохранители сообщили о задержании 33 граждан России. Позднее Следственный комитет Белоруссии сообщил, что граждане РФ якобы прибыли в республику для «подготовки массовых беспорядков». 14 августа 32 гражданина РФ были переданы российской стороне. У одного из задержанных было белорусское гражданство, поэтому он остался на территории республики.

В конце августа президент России Владимир Путин сообщил, что задержание группы российских граждан в Белоруссии было совместной операцией украинских и американских спецслужб.