Эксперт рассказала, как женщине создать сильный личный бренд

Общество в последнее время буквально сходит с ума на тему личного бренда. Все озабочены тем, как продавать, не продавая, как сделать, чтобы все, чем ты живешь, покупали. Как сделать так, чтобы люди вдохновлялись тобой, твоей жизнью, социальными сетями и так далее. Получается, что вся жизнь выставляется напоказ, а что же стоит за этой красивой картинкой? На этот вопрос Федеральному агентству новостей ответила эксперт по продвижению личного бренда, автор бестселлера «Код публичности» Ана Мавричева.

Несоответствие с картинкой

«К сожалению, мы видим такие примеры, когда мамочки, у которых все прекрасно в Instagram, бьют своих детей в детском центре. Не всегда семейная жизнь соответствует выставленной напоказ глянцевой картинке. Я консультирую многих блогеров-миллионников и понимаю, что идеальная картинка не всегда совпадает с тем, что есть на самом деле», — пояснила Ана Мавричева.

По словам эксперта, у таких историй есть как плюсы, так и минусы. Есть блогеры, которые продают все, что плохо лежит, беременеют для Instagram, рожают в прямом эфире, выбирают себе мужчину и ходят на свидания в прямых эфирах. Но есть и другая категория людей, которые «застегнуты на все пуговицы» и показывают только работу. Это уже другая крайность, потому что люди влюбляются в людей. Когда мы не видим за картинкой какой-то сути, то в это невозможно влюбиться.

«Истина где-то посередине. Очень часто, особенно в нашей стране, женщины более активны, чем мужчины. Они активно продвигают себя и свое дело, активно ведут социальные сети. И такие женщины часто вызывают недопонимание у своего мужчины. Иногда это приводит к разводам, так как не все мужчины готовы жить с женщиной в формате «все напоказ». У женщин с сильным брендом много клиентов, которые идут на этот сильный бренд, и много поклонников. Эта такая своеобразная витрина, когда тебя видно», — добавила Мавричева.

Высокая конкуренция

Отвечая на вопрос, в чем проблема российских женщин, эксперт отметила, что их не видно. Кроме того, у россиянок очень высокая конкуренция.

«Недавно я была на Камчатке, и там 70% населения — мужчины, которые ведут себя не так, как мужчины в средней полосе страны. Высокая конкуренция среди женщин создала сейчас много ярких личностей в социальных сетях. И чтобы иметь некий входящий поток мужчин, женщину должно быть видно. В чем здесь сложность? Нужно выстраивать образ таким образом, чтобы это притягивало мужские взгляды не для краткосрочного интереса на одну ночь, а для построения полноценных отношений. Откровенные фотографии, личные посты, сториз с подробностями жизни не заставляют мозг мужчины думать в сторону семьи. Но всем хочется поживиться и побыть рядом с такой женщиной», — рассказала Ана Мавричева.

Эксперт заметила, что если женщина с сильным личным брендом, популярным в соцсетях, хочет построить полноценную личную жизнь, то тут важно совмещать яркую внешность и здоровые ценности. Поток мужчин, которым интересны яркие популярные в Интернете женщины, явно говорит о том, как сильный пол привлекают такие девушки. С точки зрения привлечения мужского внимания, сильный личный бренд — это огромный плюс.

«Вопрос — в качестве данного внимания, и куда его преобразовать. А это полностью зависит от женщины. Если мужчина говорит, что его привлекает тихая скромная женщина, то, скорее всего, он лукавит, так как в первую очередь их все-таки привлекают яркие женщины, способные заявить о себе. Главное — не увлечься и не уйти в сторону эмансипации и матриархата. Как бы сильно женщина ни привлекала яркими фото, если не будет женского подхода, мягкости, умения создать вокруг себя уютное пространство, то это привлечет только слабых мужчин, падких на мишуру», — считает эксперт.

По ее словам, проблема женщин, выстраивающих личный бренд, в том, что рядом с ними оказывается огромное количество желающих легкой славы мужчин. Поэтому приходится опасаться такого внимания.

«У сильного пола с большими финансовыми ресурсами аналогичные проблемы. Они также понимают, что вокруг много представительниц противоположного пола, которые готовы на все ради быстрого взлета. С точки зрения привлечения внимания, для женщин личный бренд равен финансам у мужчин. Имея сильный личный бренд, очень многие вопросы решаются гораздо проще, например, вопросы безопасности и сервиса. Ваше имя идет впереди вас. Ваш голос весомее многих других мнений. Слово женщины с сильным брендом чаще играет большую роль, чем слово мужчины с деньгами. Бренд сейчас играет примерно такую же роль, как десять лет назад играли финансы. И деньги сейчас уже не могут решить тех вопросов, которые может решить хороший личный бренд», — заключил Ана Мавричева.

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