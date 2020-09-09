Актер Матвеев в образе Шерлока Холмса разочаровал россиян

Недавно появившийся в Сети трейлер нового сериала о приключениях знаменитого сыщика Шерлока Холмса в России вызвал много неравнозначных эмоций у зрителей.

Теленовеллу планируют транслировать на видеоплатформе START с 22 октября. Главные роли в картине сыграют Максим Матвеев и Константин Богомолов. Показ трейлера «Шерлока в России» уже запущен на официальном канале сервиса на YouTube.

В коротком презентационном ролике Холмс (Максим Матвеев) прибывает в Российскую Империю, где снимает комнату у доктора Карцева (Владимир Мишуков). Герои вместе отправляются на поиски маньяка Джека Потрошителя. Также на видео можно увидеть Ирину Старшенбаум, Константина Богомолова, Павла Майкова.

Трейлер к сериалу был опубликован 7 сентября и уже набрал 25 тысяч просмотров, кроме того прокомментировали ролик порядка двухсот зрителей. Видео вызвало массу эмоций.

В первую очередь пользователи высказали мнение на счет саундтрека, который звучал на фоне ролика.

«Господи, кто выбирал саундтрек для трейлера? Ремикс Toxic Бритни Спирс в сериале про Шерлока? Серьезно? Спасибо, что продолжаете поражать …» — негодовали пользователи Сети.

Большая часть аудитории встретила трейлер без особого воодушевления. Зрители отметили, что тема серила избита и Шерлок последнее время очень часто мелькает на экранах. Кроме того, холодно встретили и актера, который исполнил главного героя теленовеллы – Максима Матвеева. Последнее время об актере не очень лестно отзывались в Сети из-за интервью, где он говорил о фильме «Союз спасения» и «красивых мужиках в форме».

Но нашлись и те, кто встал на защиту нового серила. Пользователи писали о том, что сюжет о Холмсе всегда интересен, также зрители отмечали хороший актерский состав.