«Ноги-грабли» Рудковской рассмешили поклонников

Сочи, 9 сентября. Продюсер Яна Рудковская, которой еще недавно восторгались поклонники, стала объектом для насмешек. Поводом стал неудачный ракурс опубликованных в Instagram фотографий.

Напомним, что знаменитость отдыхает сейчас на юге России. Рудковская на катере отправилась на морскую прогулку, где и стала позировать. Несколько фанатов обратили внимание на непропорционально длинные ноги знаменитости.

«Кошмар, нога должна быть красивой, а не длинной и тощей, как грабли!» — прокомментировала девушка.

«Ноги — точно грабли, перебор, смешно до слез», — поддержала другая.

«Главное при таких ногах, когда бежишь, чтобы ноги за уши не заплетались», — иронично заметила пользовательница.

Несколько поклонников обратили внимание, что знаменитость злоупотребляет использованием программ для обработки своих фото.

Недавно знаменитость опубликовала другие фотографии, которые вызвали восторг у поклонников. Пользователи подчеркивали, насколько у знаменитости хорошая фигура. Кроме того, публикация кадров позволила развеять слухи о беременности Рудковской.