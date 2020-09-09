«Ноги-грабли» Рудковской рассмешили поклонников

Сочи, 9 сентября. Продюсер Яна Рудковская, которой еще недавно восторгались поклонники, стала объектом для насмешек. Поводом стал неудачный ракурс опубликованных в Instagram фотографий.
Напомним, что знаменитость отдыхает сейчас на юге России. Рудковская на катере отправилась на морскую прогулку, где и стала позировать. Несколько фанатов обратили внимание на непропорционально длинные ноги знаменитости.
«Кошмар, нога должна быть красивой, а не длинной и тощей, как грабли!» — прокомментировала девушка.
«Ноги — точно грабли, перебор, смешно до слез», — поддержала другая.
«Главное при таких ногах, когда бежишь, чтобы ноги за уши не заплетались», — иронично заметила пользовательница.
Несколько поклонников обратили внимание, что знаменитость злоупотребляет использованием программ для обработки своих фото.
Недавно знаменитость опубликовала другие фотографии, которые вызвали восторг у поклонников. Пользователи подчеркивали, насколько у знаменитости хорошая фигура. Кроме того, публикация кадров позволила развеять слухи о беременности Рудковской.