Четыре вице-премьера стали наставниками конкурса «Лидеры России»

Москва, 9 сентября. Четыре вице-премьера РФ стали наставниками в конкурсе управленцев «Лидеры России». Об этом говорится в сообщении пресс-службы конкурса.

Так, в числе наставников всероссийского конкурса оказались Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин и Виктория Абрамченко. Отмечается, что конкурс «Лидеры России» направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей.

Суперфинал конкурса проходил 6-7 сентября в подмосковном Солнечногорске. Во время очередного этапа наставник конкурса Михаил Мишустин отметил, что предложит вице-премьерам присоединиться к программе наставничества.

Новые наставники отберут себе подопечных из числа победителей третьего сезона. Подчеркивается, что среди наставников «Лидеров России» есть и другие члены правительства: первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, зампред Юрий Борисов, министр юстиции Константин Чуйченко, министр транспорта Евгений Дитрих и другие.