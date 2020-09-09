Переодетый в женщину Моргенштерн едва не травмировал Аниту Цой

Москва, 9 сентября. Церемония вручения модной премии Topical Style Awards едва не завершилась скандалом между российской певицей Анитой Цой и рэп-исполнителем Моргенштерном.

Дело в том, что молодой музыкант был настолько воодушевлен получением награды в номинации «Женщина года», что с криками бросился в пресс-зону, чтобы привлечь внимание журналистов. Однако на его пути появилась Цой, которую он едва не травмировал. Кроме того, двигаясь к заветной цели он также чуть не уронил несколько телевизионных камер, которые снимали российскую певицу.

Анита, как и многие гости церемонии, не сразу узнала исполнителя, потому что Моргенштерн был одет в женский халат, меховую жилетку и шляпу. Звезда поинтересовалась «Что это за женщина?». Резонный вопрос заставил юношу оглянуться, однако рэпер понял, что в дуэли взглядов ему не победить и ретировался.

Уточнив у журналистов, что за ураган пронесся мимо нее, и узнав, что это переодетый в женщину Моргенштерн, Анита громко рассмеялась и отправилась получать свою награду.

В этом году певица была удостоена награды «Стильный голос». Анита призналась журналистам, что победа в этой номинации для нее очень важна.

«Я давно ее ждала. Потому, что мой голос — это мое все. И мне очень приятно, что учредители премии назвали его самым стильным», — рассказала певица.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн победил в номинации «Женщина года». На вручение премии он явился в шелковом халате, стильной меховой накидке и широкополой шляпе. Экстравагантный наряд музыканта приковал к себе удивленные взгляды присутствующих.