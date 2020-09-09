В России могут начать маркировать алкоголь

Москва, 9 сентября. Система маркировки может появиться на рынке алкоголя в России. С таким предложением выступил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Минпромторг планирует начать маркировать алкогольные напитки. На первом этапе это может быть пиво, в дальнейшем практику будут применять и для других алкогольных напитков. Глава ведомства Денис Мантуров попросил поддержать инициативу в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Эта отрасль торговли, по мнению главы Минпромторга, наиболее «подвержена контрафакту и фальсификату».

«Мы и далее будем последовательно расширять спектр маркируемой продукции. Из пока не затронутых экспериментами позиций считаем важным зайти с маркировкой в сегмент алкоголя, чтобы защитить нашего потребителя», — заявил глава ведомства Денис Мантуров.

Сейчас в России маркируются лекарства, табак, а также меховые изделия.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что экономика России начнет рост со следующего года. К концу 2020 года ожидается снижение показателей на 5%.