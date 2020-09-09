Ургант назвал способ сделать из Винокура звезду TikTok

Москва, 9 сентября. Телеведущий и шоумен Иван Ургант в эфире своей программы предложил дать достойный ответ трендам, которые сейчас есть в сервисе для распространения коротких видео TikTok. Поводом для «креатива» шоумена стал ролик ставшей известной жительницы США Беллы Порч.

Армию поклонников 19-летняя американка приобрела благодаря публикации роликов, на которых она под музыку качает головой. Число просмотров одного из них уже превысило 300 млн.

По мнению Урганта, России есть, чем ответить. На его взгляд достойны для публикации ролики юмориста Владимира Винокура. Шоумен отметил, что видео с отечественной знаменитостью будет качественнее с точки зрения мастерства исполнения

Иван Ургант запустил в эфире ролик, на котором Винокур перевоплотился в певца и актера Михаила Боярского. По мнению шоумена, отличительной чертой видео является сама идея, которая дополнена музыкой, также грамотно осуществлен видеомонтаж. Он усомнился, смогла бы «звезда» TikTok так превратиться в Боярского.

Количество просмотров роликов американки — ерунда, считает шоумен. Он отметил, что ролик с Винокуром легко наберет под 300 миллионов просмотров, если каждый россиянин дважды его глянет.

Напомним, что ранее Ургант поделился соображениями на тему того, какой он видит идеальную жену певца Николая Баскова, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».