Сын Меган Маркл и принца Гарри может лишиться права на престол

Лондон, 9 сентября. Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи, несмотря на отречение от королевских обязанностей своих родителей, может стать наследником престола. Мальчику грозит стать принцем, когда отец Гарри – принц Чарльз – станет королем. Сейчас сын герцогов Сассекских на седьмом месте в списке наследников. Как гласит закон Букингемского дворца претендовать на престол могут только шесть человек.

Освободить маленького Арчи от королевских обязанностей все же можно. Об этом рассказали авторы биографии «В поисках свободы» Омид Скоби и Кэролин Дюран. Будущий король – принц Чарльз может внести поправки в постановление Георга V от 1917 года, тем самым изменить правила, которые и позволят освободить сына принца Гарри от престола.

Родители Арчи хотят вырастить его свободным от королевских обязанностей человеком, на эту тему они уже поговорили с будущим принцем. Чарльз еще не дал своего ответа, согласится ли он на это.

Существует еще одна возможность «освободить» Арчи от королевских обязанностей. В семье принца Гарри и Меган Маркл должен родиться еще один ребенок. Тогда он опередит Арчи в очереди.

Меган Маркл и принц Гарри в нынешнем году отреклись от своих королевских обязанностей и переехали в США. Совсем недавно пара приобрела свой первый дом в Санта-Барбаре.