Россия созрела до выплаты гарантированного дохода граждан

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, общаясь с однопартийцами, предложил им обсудить введение в нашей стране гарантированного дохода граждан. Экс-президент и экс-председатель правительства указал при этом, что такая мера будет соответствовать принципу социальной справедливости и способствовать укреплению стабильности в обществе.

То, что данная инициатива подана как партийная, указывает на приоритет в ней политического вектора. Уже в ближайшие выходные в России пройдут региональные и местные выборы, на которых, как прогнозируется, избиратели в той или иной мере выразят свое критическое отношение к «коронавирусной паузе» и соответствующему падению доходов.

Поэтому, выдвигая тему введения гарантированного дохода, Медведев как опытный политический лидер рассчитывает уже сейчас получить дополнительную электоральную поддержку для своей партии. А в перспективе на той же волне можно докатиться и до парламентских выборов 2021 года. Так сказать, ГД (гарантированный доход) = ГД (Государственная дума). Тем более что речь пока идет не о самом введении гарантированного дохода — предлагается лишь обсуждение такого решения.

Но только этим аспектом ситуация, конечно, не исчерпывается. Выпуская такого мощного «джинна из бутылки», лидер «медведей» не мог не понимать, каким образом на его инициативу отреагирует политическая оппозиция — как парламентская, так и внепарламентская. А эта реакция вполне предсказуема. «Единороссов», а также Медведева лично — и чем дальше, тем больше — начнут обвинять в том, что они занимаются политической спекуляцией, держа «морковку» гарантированного дохода перед носом российских граждан, но не давая возможности к этой «морковке» дотянуться. Будут говорить и то, что «морковка» слишком мала, не увеличивается опережающими темпами по сравнению с ростом цен, и так далее, и тому подобное.

В общем, если за словами Медведева не стоит уже готовый и одобренный конкретный план действий, то связанные с этой инициативой политические «минусы» грозят быстро перевесить ее «плюсы». Поэтому, учитывая кейс экс-президента, вполне оправданным выглядит предположение о том, что соответствующее решение уже проработано на правительственном уровне.

Оно, кстати, полностью соответствует взятому первым заместителем председателя правительства Андреем Белоусовым курсу на монетизацию отечественной экономики. Потому что проблема платежеспособного спроса в России не только существует, но и обостряется — об этом свидетельствует, например, рост кредитной нагрузки у населения и низкая доля оплаты труда в национальной экономике, да еще при критичной неравномерности ее распределения. Что, кстати, подтверждается рекордным ростом депозитов физических лиц в российских банках.

В такой ситуации государство просто вынуждено заниматься перераспределением доходов в пользу беднейших слоев населения для стимуляции спроса на внутреннем потребительском рынке, и в первую очередь — массового спроса. Конечно, есть определенный риск, что это приведет к соответствующему росту цен или к снижению уровня официальных зарплат, из которого работодатели будут «вычитать» ГД, экономя и на оплате труда, и на налогах. В этом случае, однако, дело будет поправлено вмешательством государства в ценообразование и усилением госучастия в экономике.

Возможно, поэтому в тех либеральных экономиках, где идея гарантированного (обязательного, безусловного, базового и т. д.) дохода населения активно продвигалась: например, в Финляндии, Германии и в ряде других стран, — дело дальше экспериментов с весьма ограниченным контингентом населения не пошло. А в Швейцарии по этому поводу даже был проведен референдум — с отрицательным результатом: предложение «бесплатного сыра» в размере 2,5 тысячи франков взрослым и 625 франков детям ежемесячно отвергли 76,9% жителей «страны часов, шоколада и сыра». Впрочем, при среднем доходе в 83,7 тыс. долл. в год на душу населения они могли попривередничать — тем более что треть средств, необходимых для выплаты базового дохода, планировалось получить за счет повышения налогов на физических лиц.

Но Россия — не Швейцария и даже не Германия с Финляндией. У нас за официальной чертой бедности, определяемой величиной прожиточного минимума, находится около 15% населения. Если учитывать «серые» и «черные» доходы наших сограждан, то все может выглядеть намного веселее, но надо помнить, что и прожиточный минимум в стране установлен на уровне 10 843 рубля в месяц, то есть в 350 с небольшим рублей в день. Поэтому инициатива гарантированного дохода, да еще за счет бюджетных средств, скорее всего, получит такую же гарантированную поддержку со стороны подавляющего большинства населения созревшей до этого России.

Если же от практических моментов, связанных с выплатой гарантированного дохода, перейти к моментам теоретическим, то следует заметить: несмотря на все сложности, часть из которых кратко описана выше, в целом это шаг в единственно верном направлении. Дело в том, что при нынешнем уровне социально-экономического развития «средняя эффективность» человеческой жизни достаточно хорошо просчитывается на 25–30 лет вперед и контролируется практически в режиме онлайн, что сильно изменит привычную матрицу денежного обращения.

И здесь, на мой взгляд, от периода «проб и ошибок» необходимо как можно скорее переходить к периоду научного социального конструирования. И хотя издержки на этом пути неизбежны, но, согласно древней мудрости, только победитель получит все.