Британская телеведущая в облегающем платье без белья вызвала споры в Сети

Лондон, 9 сентября. Популярная британская телеведущая и актриса Аманда Холден взбудоражила поклонников новой фотографией, появившейся в Сети. На снимке телеведущая запечатлена в облегающем платье без нижнего белья.

Новой публикацией Аманда Холден вызвала споры интернет-пользователей. Телеведущую сняли, когда она направлялась на работу в студию радиостанции Heart FM в Лондоне. Она была в шелковом розовом платье в горох от Karen Millen. Его стоимость составляет 12 740 рублей.

Многие раскритиковали образ знаменитости, заметив, что Аманда Холден выглядит вульгарно и вызывающе.

«Снова она пытается привлечь к себе внимание», «Ее грудь выглядит, как некачественная пластмассовая накладка», «Ради всего святого, надень лифчик», — написали возмущенные пользователи Сети.

Но не все поклонники раскритиковали внешний вид телеведущей. Многие осыпали ее комментами и подчеркнули, что в свои 49 лет Аманда Холден выглядит потрясающе.

«Она выглядит невероятно для своего возраста», «Боже, она такая красивая», «Отличное платье», «Очень привлекательная, отличная фигура», — осыпали комплиментами своего кумира пользователи Сети.

Аманда Холден часто удивляет фанатов, подбирая образы, в которых исключено нижнее белье. Недавно она сфотографировалась в голубой плиссированной юбке, белой футболке и белых кедах с серебристыми вставками. Поклонников поразило то, что бюстгальтер под одеждой телеведущей все-таки был.