Определена дата презентации новой модели Apple Watch

Москва, 9 сентября. Американская компания Apple представит новую модель Apple Watch 15 сентября на ежегодном мероприятии в онлайн-формате. Об этом сообщает Bloomberg.

Аналитики агентства пришли к выводу о том, что компания готовит презентацию своего нового продукта после того, как представителям СМИ были разосланы приглашения с подписью: «Время летит».

В Bloomberg также отмечают, что презентация нового iPhone ожидается не раньше октября. По имеющимся данным, смартфон будет отличаться от своих предшественников дизайном, камерой, а также поддерживать 5G.

Стоит подчеркнуть, что Apple готовится выпустить Apple Watch в бюджетном и более дорогом варианте. Кроме того, сегодня специалисты компании работают над менее габаритной моделью колонки HomePod и новыми наушниками, которые могут быть представлены до конца 2020 года.

В этом году потенциальным покупателям также могут представить первый компьютер Mac с процессором собственного производства. Отмечается, что ежегодная презентация товаров будет проходить в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.