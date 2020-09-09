НТВ покажет расследование о подготовленных США депутатах в России

Москва, 9 сентября. Журналисты телеканала НТВ опубликуют специальное расследование о подготовленных США российских политиках. Программа «ЧП. Расследование» выйдет в эфир 10 сентября.

Расследование будет состоять из нескольких частей. В первой планируется рассказать о подготовке Государственным департаментом США муниципальных депутатов в отдаленных российских регионах.

Журналисты опубликуют данные об онлайн-курсах, которые американские политтехнологи проводят для кандидатов в депутаты в российские органы власти. Эксперт программы отмечает, что уже в мэриях и законодательных собраниях нескольких регионов страны есть депутаты, подготовленные по этим курсам.

«Если вы придете в какой-нибудь муниципалитет или областное заксобрание, то вы найдете, наверное, одного, двух, трех человек, которые проходят через западные стажировки», — говорит приглашенный эксперт.

Как американские политтехнологи учат «родину любить»? «Мундепы от Госдепа. Заштатные кандидаты». С таким заголовком 10 сентября выйдет программа «ЧП. Расследование» на телеканале НТВ в 23:40.