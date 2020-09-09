Программу кешбэка за поездки по России предложили продлить

Москва, 9 сентября. Программу по стимулированию внутреннего туризма с выплатами россиянам кешбэка необходимо продлить. Инициативу озвучил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Член правительства убежден, что программа должна охватывать как минимум период новогодних каникул. Он подчеркнул, что для этой статьи расходов еще остались деньги.

Отметим, что идея вице-премьера нашла одобрение у президента России Владимира Путина. Он считает, что программу надо продлевать и на следующий год. Президент предложил проработать вариант с выделением на это дополнительных средств.

Напомним, что россияне могут вернуть 20% от путевок, стоимость которых составляет от 25 до 75 тысяч рублей.