Испытания британской вакцины от COVID-19 остановлены из-за побочных реакций

Лондон, 9 сентября. Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca временно прекратила клинические испытания вакцины против коронавируса.

Вакцина AZD1222 разрабатывалась специалистами AstraZeneca совместно с ученными из Оксфордского университета. В августе 2020 года стартовала третья фаза испытаний вакцины, которые проходили в США. Первые этапы вакцины проходили в Великобритании, Бразилии и ЮАР.

Третья фаза испытаний вакцины была приостановлена из-за возникновения опасной побочной реакции у одного из пациентов. Представитель AstraZeneca Ребекка Роббинс утверждает, что остановка испытаний носит «рутинный характер». По ее словам, в настоящее время специалисты анализируют данный случай.

Стоит отметить, что власти США выделили компании AstraZeneca 1,2 миллиарда долларов на разработку вакцины против коронавируса. Кроме того, Вашингтон заплатил почти миллион долларов компаниям Moderna и Johnson & Johnson за создание еще одного варианта вакцины от коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что в начале августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавирусной инфекции. В сентябре 2020 года стало известно, что вакцина от коронавируса доставлена в российские медицинские центры, где в ближайшее время начнется вакцинация добровольцев в рамках пострегистрационной стадии исследований.