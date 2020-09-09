Диетолог назвала самый опасный ингридиент в шаурме

Москва, 9 сентября. Диетолог Римма Мойсенко считает, что купленная на улице шаурма не может быть полезной, потому что в ее состав входит соус. Медик подчеркнула, что чаще всего заправку для этого блюда готовят из дешевых сомнительных ингредиентов.

Некоторые люди относят шаурму к числу безвредных продуктов. Они аргументируют это тем, что в ее состав входят самые безопасные продукты — курица, свежие овощи и соус на сметано-кефирной основе. Однако, по мнению диетолога, именно соус может нанести ощутимый вред здоровью.

«Да, действительно, классического вкуса без соуса у шавермы не будет. К сожалению, соус — продукт исключительно недиетический, это деликатес. Мы знаем это по ресторанной кухне», — говорит врач.

Мойсенко подчеркнула, что соус может быть перенасыщен жирами, солью или сахаром. Традиционно его подают в небольших количествах, а для его приготовления должны использоваться дорогостоящие продукты. При этом с возросшей популярностью фастфуда соус утратил статус деликатеса, передают Nation News.

«Настоящий качественный соус, как правило, дорогой. Однако в современном мире, где все тщательно считают деньги, в состав соуса входят как минимум дешевые растительные масла в виде трансжиров», — отметила диетолог.

Именно поэтому шаурму нельзя отнести к полезной пище. Однако из всех видов фастфуда она все-таки самый здоровый продукт, если исключить соус.