Барщевский заявил, что Добровинский нокаутом переиграл Пашаева в трагифарсе

Москва, 9 сентября. Адвокаты Эльман Пашаев и Александр Добровинский вели себя как шоумены во время процесса по делу актера Михаила Ефремова. Таким мнением поделился заслуженный юрист России, полномочный представитель правительства в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский.

«С моей точки зрения, вот это дело все — это трагифарс», — сказал он в комментарии «Политике сегодня».

Адвокат подчеркнул, что произошедшее с Ефремовым на самом деле является трагедией как для близких актера, так и для семьи погибшего водителя Сергея Захарова.

«А адвокаты устроили из этого фарс. Причем вот в этом жанре, жанре фарса, Добровинский переиграл Пашаева абсолютно. Победил нокаутом», — отметил Барщевский.

По мнению юриста, Пашаев оказал Ефремову медвежью услугу, поскольку вел себя не интеллигентно и обещал сенсации, которые оказывались «мыльными пузырями». Барщевский уверен, что подобными действиями Пашаев лишь навредил своему подзащитному.

Также заслуженный юрист признался, что за 40 лет адвокатской деятельности ему впервые довелось увидеть шоу вместо судебного заседания. Барщевский не смог припомнить ни одного похожего процесса.

«Это было шоу. С одним талантливым исполнителем и одним бездарным. Как адвокатов я их не оцениваю, а как шоуменов я могу оценить», — заявил эксперт.

Кроме того, Барщевский оценил решение суда отправить Ефремова в колонию на восемь лет. Юрист считает это наказание достаточно строгим, учитывая, что обычно такой срок дают за умышленное убийство. По мнению Барщевского, приговор можно обжаловать, снизив меру наказания до шести лет.

Напомним, 8 июня внедорожник Ефремова выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого сидел Захаров. Водитель отечественного автомобиля после аварии скончался в больнице. Было установлено, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.