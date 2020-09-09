В Белоруссии заявили о желании Польши править Восточной Европой

Польша совершенно открыто заявляет о своих амбициях стать региональным лидером в Восточной Европе. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил белорусский политолог Андрей Сыч.

Польша готова выделять деньги

Вскоре Варшава представит экономический план по «поддержке» белорусского народа. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Вскоре мы представим экономический план для белорусского народа и белорусского государства, цель которого — показать, что Европа открыта для Белоруссии», — сообщил он.

Кроме того, по его словам, весь Европейский союз поддерживает белорусский народ в стремлении выражать собственное мнение, а также волю жить в демократии и свободе. Он отметил, что Польша является открытым домом для всех белорусов, которые «нуждаются в помощи». Варшава якобы готова поддерживать белорусские организации, которые борются за свободу, демократию и суверенитет республики.

Моравецкий рассказал, что хотел бы, чтобы белорусам, «пострадавшим от репрессий», оказывалась реальная, в том числе материальная помощь.

Стремление к региональному лидерству

Как отметил Андрей Сыч, Польша совершенно открыто заявляет о своих амбициях стать региональным лидером в Восточной Европе. Для этого четко сформулирован и реализуется план создания нового государственного объединения «Междуморье».

«При этом совершенно очевидно, что экономика Польши не позволяет реализовать данные планы самостоятельно. В своих геополитических играх «гиена Европы» активно пользуется поддержкой США и Евросоюза. За счет иностранного капитала из нее достаточно благополучно сформирована витрина преобразования постсоветской страны в успешное «европейское» государство. На самом деле никакого «экономического чуда» не было», — пояснил Андрей Сыч.

По словам эксперта, основную часть ВВП Польши составляет сфера услуг. Промышленность представлена в виде сборочных цехов готовой продукции американских и европейских корпораций. Сами поляки стремятся устроиться на работу в более благополучную Германию или Англию, что приводит к определенной нехватке рабочей силы.

«Предложение Моравецкого обогреть любовью и деньгами всех белорусов является реализацией в первую очередь своей краткосрочной проблемы. Фактически за счет белорусов Польша старается компенсировать внешнюю миграцию и восполнить недостаток рабочих рук. Это решение не спонтанно и реализуется планомерно на протяжении долгого промежутка времени. Одним из таких шагов является «карта поляка», которая предоставляет владельцу буквально все права польского гражданства. Последствия мы видели в самом протестном городе страны, когда в Гродно начали вывешивать польские флаги», — добавил Андрей Сыч.

По мнению политолога, в долгосрочной перспективе Польша, конечно, хотела бы получить себе часть западной Белоруссии. У руководства страны определенно присутствуют реваншистские настроения.

«Воссоединение Белоруссии 17 сентября 1939 года в Польше до сих пор называют четвертым разделом Речи Посполитой», — заключил Андрей Сыч.

В Белоруссии с 9 августа не прекращаются митинги. Поводом для массовых протестов послужили прошедшие президентские выборы, на которых с большим отрывом от конкурентов победил Александр Лукашенко. Правоохранители задержали тысячи участников незаконных акций и завели ряд уголовных дел.

Напомним, Москва констатирует прямое и косвенное вмешательство иностранных государств в ситуацию в Белоруссии. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко находятся в постоянном контакте.

Лукашенко заявил, что акции протеста в республике управлялись из-за границы. Белорусский лидер отметил, что спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии. В Кремле и ранее призывали иностранные государства не оказывать влияние на ситуацию в Белоруссии и не вмешиваться во внутренние дела страны.