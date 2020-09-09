Лукашенко озвучил причины, почему его ненавидят США

Минск, 9 сентября. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко констатировал, что его ненавидят Соединенные Штаты. По мнению президента, на это у заокеанской страны есть две причины.

По мнению Лукашенко, американцы не могут простить, что он не дал «зеленый свет» для деятельности в республике миллиардера Джорджа Сороса.

Вторым поводом для ненависти стала политика белорусского лидера, которая не позволила сделать из страны часть «санитарного кордона» вокруг РФ.

Президент рассказал, что в 1994 году власть в стране была консолидирована в руках Станислава Шушкевича. В январе того года в республике побывал американский президент Билл Клинтон. Лукашенко уверен, что в тот период как раз и была создана основа для формирования «кордона». Предполагалось, что помимо Украины и Белоруссии, в него бы вошли страны Прибалтики.

Лукашенко добавил, что именно он стал тем политиком, который разрушил замысел американцев, за что и стал объектом ненависти.