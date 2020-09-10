Глава ВЦИОМ оценил шансы на победу новых политических партий в России

В 2020 году голосование на осенних выборах в России пройдет с 11 по 13 сентября. Кроме прямого избрания глав 18 субъектов федерации, состоятся довыборы депутатов Госдумы в четырех одномандантных округах, выборы депутатов законодательных органов 11 регионов, а также целый ряд голосований на муниципальном уровне.

Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал о шансах новых политических партий на победу, о практике многодневных выборов и о том, как электронное голосование расширяет возможности избирателей.

Выбор на любой вкус

— Валерий Валерьевич, до Единого дня голосования остались считанные дни. Прежде всего, расскажите о подготовке экзитпола — будет ли он в этом году?

— В этот раз проводятся опросы в пяти регионах, в каждом из которых будет порядка 150 избирательных участков. Соответственно, умножаем 5 на 150 и получаем, что для опроса проголосовавших граждан будет задействовано до тысячи человек.

Как идет подготовка? Напомню, что наш первый экзитпол был проведен в апреле 1993 года на знаменитом референдуме («Да-Да-Нет-Да!», о доверии президенту Борису Ельцину и его социально-экономической политики, а также о необходимости досрочных выборов президента и народных депутатов. — Прим. ФАН). Поэтому для нас это далеко не первый экзитпол: данная технология очень хорошо отработана. Благодаря профессионализму нашего коллектива и наших партнеров в субъектах я убежден, что экзитпол пройдет организованно, с высокой степенью точности.

— Как бы вы оценили шансы разных российских партий, особенно новых, на предстоящих выборах?

— Шансы у них есть как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Спрос имеется на новые политические идеи и новые лица, так как многим из нас периодически хочется чего-то новенького. Но есть и предложения: пять-шесть партий-дебютантов собрались с силами, нашли какие-то средства, приложили усилия и сформировали списки кандидатов. Поэтому сегодня у наших избирателей есть выбор на любой вкус и цвет.

Например, есть Захар Прилепин (лидер движения «За правду». — Прим. ФАН). Что у него есть? Личная известность и медийность, а также несколько известных фигур, которые пошли за ним. А чего нет? По моему мнению, де-факто у него нет пока партии, потому что партия — это все-таки не только лидер, но еще и ее члены. Это и региональные организации, которые, как я понимаю, сформировать пока не удалось.

Возможно, это удастся, если выступление будет удачным. Если же нет, то это будет одним из многочисленных примеров, когда в политику идут непрофессионалы и довольно быстро выясняется, что ловить им там нечего. Но, замечу, шансы у него есть.

Возможности для голосования расширяются

— Ожидаете ли вы в каких-либо регионах вторые туры на губернаторских выборах?

— В большинстве случаев не ожидаем. Во многих субъектах федерации, даже таких сложных и проблемных, как, например, Севастополь или Архангельская область, опросы показывают, что есть лидирующие кандидаты с выраженным доминированием. Поэтому беспокоиться о втором туре не проходится. Но все-таки в паре регионов такая вероятность есть.

— Каков прогноз явки на предстоящие выборы в Единый день голосования?

— Невысокий, потому что это выборы все-такие регионального, а не федерального уровня. Мы всегда на региональных выборах фиксируем меньшую явку, чем на федеральных. А на местных выборах она еще меньше, чем на региональных. Вот поэтому, думаю, меньше 50% будет в большинстве случаев.

— Расскажите, как россияне относятся к многодневному голосованию?

— Согласно опросам, которые мы проводили, людям в принципе понравилось, что голосовать можно не один день. Многие считают, что это достаточно удобно: возможности для голосования расширяются, а значит можно говорить, что это позитивная оценка. А вот критика насчет того, что многодневное голосование якобы способствует различным фальсификациям и нарушениям, не находит поддержки у людей.

— Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила перенести Единый день голосования на апрель, когда будут школьные каникулы. Как вы оцениваете такую идею?

— Можно и переносить, а можно и не переносить. Тут главную роль играет привычка, традиция. Сам по себе Единый день голосования, напомню, тоже появился не так давно. У нас раньше в разнобой все было, в каждом регионе свои были выборы. Потом решили все проводить в один день, и тоже было много критики. А сейчас более-менее привыкли.

На мой взгляд, чем меньше изменений, к которым людям придется адаптироваться, тем лучше. Изменения разные, конечно, бывают. Например, электронное голосование — это явно расширение возможностей, то есть это изменение в лучшую сторону. Перенос же на апрель, на мой взгляд, — это полный слом политического календаря. Наверное, кто-то от этого выиграет, но кто-то обязательно проиграет.

Как стать образцом для многих

— Есть ли у вас информация об отношении россиян к дистанционному электронному голосованию? Может ли оно повлиять на интерес к выборам?

— Да, безусловно, потому что выросло целое поколение, которое все делает через смартфоны: платит налоги и штрафы, пользуется госуслугами, совершает покупки, общается. Почему бы не дать людям возможность голосовать за выбранного кандидата? Тем более что пандемия еще окончательно не ушла, и страх вылезать из своей берлоги и общаться с большим количеством людей тоже существует. Здесь у дистанционного голосования — большое преимущество, оно может и добавить избирателей.

Ведь во всем мире главная проблема политических систем заключается в том, что все меньше людей принимают участие в выборах. И политический класс начинает разговаривать сам с собой, а это очень опасно. Напомню, что выборы — это репрезентативная история, так как партии и кандидаты должны представлять народ. Поэтому все, что расширяет возможности граждан принять участие в политических процедурах, должно быть поддержано.

— Как думаете, может ли наш опыт дистанционного электронного голосования стать основой для других стран?

— Мы здесь не первые. Напомню, что среди закоперщиков — Эстония, наш маленький, но гордый сосед. У них опыт проведения такого вида голосования уже более чем десятилетний. Он достаточно устойчивый, и на него смотрят другие. Есть страны, которые попытались поэкспериментировать с электронным голосованием, но потом отказались от него, так как нашли слишком много уязвимостей.

У стран опыт разный, и мы здесь явно не первопроходцы. Мы скорее идем в общем направлении, в кильватере. Но если у нас голосование будет проходить нормально, не будет большого числа скандалов, подозрений, если люди распробуют эту новую возможность и выяснится, что многие предпочитают именно ее, то в этом случае Россия может выступить в качестве образца для многих.

— Расскажите немного о планах компании: какие еще проекты ВЦИОМ планирует запустить в ближайшем будущем?

— Проектов у нас всегда много: мы каждый год делаем обычно более 500 проектов. К примеру, сегодня мы экспериментируем с новыми методами исследования — это опросы через Интернет и роботизированное опросы. Первый способ проводим повсеместно, но пока нельзя однозначно сказать, что это именно научные опросы, так как еще не решена главная проблема — репрезентативности. Для нас крайне важно, чтобы онлайн-опросы проводились с соблюдением всех строгих научных требований. Это большая метрологическая и исследовательская работа, которой мы занимаемся.

Второе направление — роботизированное опросы. Мы отмечаем, что роботы все активнее входят в нашу жизнь. Они умнеют на глазах, и люди постепенно привыкают к этому. Нам бы очень хотелось применить эту технологию и в опросах, потому что таким образом можно будет охватить большее число респондентов, и в целом делать все быстрее. А значит, ошибки и нарушения в технологии, которые допускают люди, будут минимизированы.

Тут тоже много сложностей и проблем, так как далеко не все наши люди готовы общаться с роботами. Многие бросают трубки, когда понимают, что с ними разговаривает не живой человек. Поэтому тут еще одна задача — научить роботов быть человекоподобными. Этим мы занимаемся вместе с нашими коллегами из других компаний. Таковы два приоритета на ближайшее время.