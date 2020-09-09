Юрист выяснил, когда Ефремова отпустят по условно-досрочному освобождению

Дополнительных серий шоу «Процесс над Ефремовым» не предвидится — ни апелляционные, ни кассационные суды не предполагают широкого участия граждан, свидетелей и общественных представителей. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК России Иван Соловьев.

Так собеседник ФАН отреагировал на приговор заслуженному артисту РФ Михаилу Ефремову, признанному виновным в ДТП со смертельным исходом, в котором погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Актер получил восемь лет общего режима и, кроме того, обязан выплатить сыну погибшего 800 тысяч рублей. После своего освобождения из тюрьмы его лишат водительских прав на три года.

«Уже стало достоянием общественности, что за вынесение в его отношении условного приговора Ефремов обещал своему адвокату Эльману Пашаеву 11 миллионов рублей — совершенно фантастический гонорар для адвоката, — заметил Соловьев. — Так вот, из этих денег Пашаев не отработал ни рубля — приговор артисту был вынесен достаточно суровый, поскольку по таким делам, как правило, отправляют в колонию-поселение, если, конечно, обвиняемый признал вину и проявлял деятельное раскаяние».

Юрист вкратце обрисовал, в чем состоят преимущества отбывания наказания в «поселении»: осужденные едут туда сами, колючей проволоки там нет, как нет и постоянных проверок — всех тех «прелестей» исправительной колонии, куда отправился заслуженный артист.

«Можно сказать, что он получил по полной, — сказал эксперт. — Единственным смягчающим обстоятельством для Ефремова стало то, что он не скрылся с места преступления. Но скорее всего, он бы не смог этого сделать даже при желании, поскольку был мертвецки пьян».

Собеседник ФАН убежден, что Пашаев намерен обжаловать приговор, чтобы получить хотя бы часть из обещанных ему денег.

«При этом адвокат заявляет, что на апелляцию у него надежды нет и что все будет решаться в кассации, — отметил Соловьев. — Но лично для меня остается загадкой, что именно он там собирается обжаловать... Судья Абрамова, которая вела процесс, проявила себя как настоящий профессионал, и любой вышестоящий суд подтвердит правильность ее решения».

По словам юриста, единственный способ, который поможет заслуженному артисту смягчить наказание, — это примирение с семьей убитого им курьера Захарова, в том числе путем выплаты денежной суммы, которую родственники погибшего хотели отсудить у Ефремова.

«Их иск-то был совсем другим, — напомнил эксперт. — Сумма, которую суд обязал им выплатить, почти в десять раз меньше той, что они запрашивали (8 млн рублей. — Прим. ФАН)! Так что, если материальные требования семьи Захарова окажутся удовлетворены актером по его собственной воле, думаю, это и станет тем смягчающим обстоятельством, которое позволит ему отсидеть меньше положенного срока».

Собеседник ФАН выразил надежду, что уже осужденный актер избавится от влияния своего нерадивого адвоката, «очевидно применяющего к нему методы НЛП — нейролингвистического программирования». По его словам, если бы Ефремов сделал это раньше, он выглядел бы иначе в глазах общества и получил совершенно другой срок.

Однако пересмотр приговора — не единственный способ выйти на свободу раньше времени. При условии примерного поведения и многих других положительных факторов, Ефремов не просидит в колонии даже пяти лет.