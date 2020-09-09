Лукашенко спрогнозировал события после вступления Белоруссии в НАТО

Минск, 9 сентября. Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия может стать театром военных действий, если Минск выйдет из ОДКБ и вступит в НАТО. Об этом глава государства рассказал во время интервью российским СМИ.

Александр Лукашенко назвал глупостью предположения о выходе Белоруссии из Организации Договора о коллективной безопасности. Также он отметил, что подобному шагу может «категорически воспрепятствовать» Россия.

«Россияне не будут на это спокойно смотреть, потому что, наверное, не очень приятно россиянам, если танки, грубо говоря, будут под Смоленском», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко напомним, что при вступлении в НАТО Альянс потребует заменить вооружение в белорусской армии. Это обернется большими финансовыми потерями для страны. Выход из ОДКБ, в свою очередь, ограничит доступ к российскому вооружению. Новые контракты для армии придется заключать по мировым ценам, уверяет Лукашенко.

«И во что мы превратим Беларусь? В театр военных действий. Столкновение между Россией и блоком НАТО. Мы этого хотим?» — задался вопросом Лукашенко.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Москву с официальным визитом. Во время встречи с Владимиром Путиным будут обсуждаться вопросы торговли и поставок энергоресурсов.