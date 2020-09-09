В Госдуме назвали игрой Киева «арест» 65 российских самолетов

Украинские государственные органы совершают неадекватные и не поддающиеся здравому смыслу действия, чтобы показать якобы свою работу населению страны, заявил Федеральному агентству новостей депутат Госдумы Алексей Чепа.

Как сообщила киевская сторона, украинский суд арестовал 65 самолетов российских авиакомпаний, летавших в Крым.

«По ходатайствам прокуратуры наложены аресты на 65 самолетов — нарушителей порядка въезда и выезда с полуострова», — говорится в обращении ведомства.

Отмечается, что расследованием дела занимается главное управление Службы безопасности Украины в Крыму. При этом учреждение дислоцируется в Херсоне.

Реагируя на такое решение украинского суда, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что «это вообще какой-то дебилизм».

«Мне кажется, что не стоит это обсуждать, поскольку мы тем самым льем воду на их мельницу. Понятно, что это решение ни к чему не приведет. На Украине просто хотят снова делать какие-то заявления. Если мы это комментируем, то помогаем им», — сказал Морозов, добавив, что комментировать «подобные глупости» — не уровня депутата Госдумы.

В свою очередь, коллега по думскому комитету Алексей Чепа заметил, что у Украины нет никакой возможности арестовать российские самолеты.

«Идет какая-то игра. У них же есть «министерство по Крыму» и еще прочие службы, которые получают деньги налогоплательщиков. Чтобы показать якобы свою работу, они совершают неадекватные и не поддающиеся здравому смыслу действия», — высказал мнение парламентарий.

Напомним, с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над Крымом из-за невозможности осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения. Помимо этого, Киев также прекратил работу всех аэропортов на территории полуострова.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение полуострова с Россией. Позднее президент РФ Владимир Путин отметил, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права — аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.