На Урале впервые после запрета движения осудили создателей паблика АУЕ

Екатеринбург, 9 сентября. Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии общего режима Николая Бабарику, создавшего в Сети сообщество экстремистского движения АУЕ1 (запрещено в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«В период с ноября 2011 года по май 2018 года Николай Бабарика опубликовал в сообществе АУЕ в сети «Интернет» около 30 тысяч материалов, в том числе содержащие призывы к осуществлению экстремисткой деятельности», — говорится в сообщении.

Помимо Николая Бабарики, приговор был вынесен его супруге Наталье и сообщнику Артему Зуеву, пишет «Взгляд». Они вошли в состав сообщества, которое Бабарика создал в Оренбурге в 2011 году. В зависимости от степени участия фигуранты были признаны виновными по статьям об организации экстремистского сообщества, о призывах к экстремистской деятельности и о возбуждении ненависти и вражды.

Наталья Бабарика занималась администрированием сообщества, а также продавала через Сеть предметы с АУЕ-символикой. Женщина получила четыре года условного срока, передает «ФедералПресс».

Что касается Зуева, то он предоставлял свой аккаунт для переговоров с подписчиками, а в 2017 году создал в соцсети свое сообщество, в котором рекламировал предметы с символикой АУЕ. Мужчина получил три года и девять месяцев колонии общего режима. Как отмечает НСН, подобные приговоры выносятся в России впервые с момента запрета экстремистского движения.

1 Организация запрещена на территории РФ.