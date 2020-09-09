Молодая девушка погибла во время селфи на фоне волн

Холмск, 9 сентября. Юная россиянка, решившая сделать пару эффектных фото на фоне разбушевавшегося моря, утонула.

Вместе с компанией друзей девушка стояла на пирсе, где и хотела запечатлеть себя в момент бури. Когда она позировала перед камерой, поднялась большая волна высотой порядка двух метров и унесла за собой девушку.

Очевидцы произошедшего пытались спасти девушку, но из-за высоких волн боялись заходить далеко в воду. Позднее на место происшествия прибыли спасатели, они и вытащили пострадавшую на землю и передали врачам, но спасти ее не удалось. Девушка скончалась, так и не придя в сознание.

Ранее мощнейший ураган во Владивостоке унес жизни нескольких людей, снес деревья и грузовики. Было объявлено штормовое предупреждение. Также из-за природного явления наблюдались перебои в движении пассажирских поездов в регионе. Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков отметил, что такой ветер отмечался более 50 лет назад.