Врач Проценко хотел бы принять участие в тестировании российской вакцины

Москва, 9 сентября. Делать прогнозы о второй волне коронавируса очень непросто, но апрельско-майских пиков заболеваемости в России быть не должно. Об этом на своей странице в Facebook написал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

В соцсети главврач ответил на часто задаваемые вопросы о коронавирусе. Проценко заявил, что не берется делать прогноз о появлении второй волны коронавируса.

«Надеюсь, что за последние четыре месяца появилась значимая популяция жителей с иммунитетом (переболевшие симптомно или бессимптомно), и поэтому нам удастся миновать апрельско-майских пиков заболеваемости», — написал врач.

Он также коснулся темы вакцинации и отметил, что является сторонником сезонных прививок от гриппа. Проценко обратил внимание на то, что в настоящее время проходит завершающий этап испытания отечественной вакцины от коронавируса.

«Есть ряд зарубежных вакцин, которым предстоит пройти третью фазу испытаний, цель которой — определить способность изучаемой вакцины защищать от COVID-19. Но что не менее важно, это наличие российской вакцины, которая также стоит на пороге этой же третьей фазы», — подчеркнул медик.

По его словам, на заключительном этапе прививки от коронавируса должны получить 40 тысяч добровольцев, 25 тысяч уже подали заявки. Проценко выразил сожаление из-за того, что не может принять участие в тестировании российского препарата, потому что уже переболел коронавирусом.