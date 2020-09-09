Подлодки пятого поколения позволят РФ вырваться в лидеры судостроения

Россия должна вести разработку двух проектов подводных лодок пятого поколения, так как это в будущем позволит распределить обязанности на флоте, заявил Федеральному агентству новостей военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что работы над разработкой боевых субмарин пятого поколения идут полным ходом. Уже созданы проекты атомохода «Хаски» и неатомной субмарины типа «Калина».

Как стало известно, АПЛ «Хаски» будет иметь два варианта вооружения: крылатые ракеты «Калибр» для борьбы с субмаринами противника и гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые предназначены для уничтожения вражеских авианосцев и крейсеров. Главной отличительной особенностью субмарин типа «Калина» станет воздухонезависимая энергетическая установка.

Комментируя заявление Рахманова, военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в интервью корреспонденту ФАН сообщил, что Российская Федерация идет по правильному пути и создает сразу два проекта подлодок следующего поколения.

«Сейчас появился новый термин — неатомная подводная лодка. Есть атомные, есть дизель-электрические подводные лодки, а теперь есть неатомные, они имеют анаэробную или воздухонезависимую установку, позволяющую повышать автономность похода. Насколько мне известно, наша подлодка четвертого поколения «Лада» должна была получить такую установку, но не получила. Это очень важная технология, которая позволяет значительно снизить затраты на производство», — говорит эксперт.

Строительство подлодок проекта «Калина» включено в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы. Сам проект разработан центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин» по заказу Минобороны РФ. По своим тактико-техническим характеристикам подлодки «Калина» должны значительно превзойти предшественников проектов 636 «Варшавянка» и 677 «Лада».

«Проектировать такие лодки важно хотя бы потому, что сам по себе проект недорогой, если сравнивать его с производством АПЛ. К тому же анаэробная установка позволит «Калине» обеспечить автономность от трех недель до месяца. То есть по сути дела она по скрытности приближается к атомной субмарине. «Хаски» вообще должна стать универсальной. Сейчас мы по РПКСН (ракетным подводным крейсерам стратегического назначения) обошли американцев, и нам надо продолжать работать. У нас есть лодки четвертого поколения «Ясень-М», которые по своим характеристикам превосходят «Вирджинию» и где-то даже последнюю американскую лодку типа «Сивулф». А относительно дешевые неатомные подлодки пятого поколения можно будет поставлять на Балтику, для закрытых морей типа Балтики, Черного моря. Очень надеюсь, что разработка завершится удачно, и Россия вырвется в лидеры производства самых современных подводных лодок в мире», — заключил Дандыкин.

В Китае ранее восхитились российским ракетным поездом «Баргузин». Военные эксперты в качестве достоинств называют высокую мобильность и быструю подготовку к стрельбе «Баргузина». Ему необходимо несколько минут, чтобы осуществить пуск МБР, а затем покинуть место старта.