Певица Дакота поделилась подробностями измен бывшего мужа

Москва, 9 сентября. Певица Рита Дакота опубликовала в Instagram пост-признание. Девушка рассказала, что до сих пор испытывает «испанский стыд» за череду измен теперь уже бывшего мужа Влада Соколовского.

По словам исполнительницы, о похождениях мужа она узнала, когда дочери было девять месяцев. Она констатировала, что измены начались с начала их отношений. Любовницы, по словам «Дакоты», откровенно смеялись над ней за спиной.

Знаменитость подчеркнула, что уже прошло время, отношения с бывшим возлюбленным нормализовались, но вот от стыда избавиться не удается. Дакота рассказала, в каком неловком положении оказалась после общения со своей поклонницей. Произошло это на дне рождения одной из подруг. Девушка немного выпила перед тем, как пообщаться с певицей.

«Вот смелости набралась подойти сказать, как я сильно восхищаюсь тобой и твоим творчеством. Так сильно люблю тебя, что даже не поехала в сауну к Владу, когда он написывал, я не такая, я не сплю с чужими мужьями, у которых беременная жена», — пересказала Дакота слова поклонницы.

Певица сдержала себя, обняла и поблагодарила девушку.

«А сама стою и чувствую, как щеки красным заливаются. Стыдно так», — добавила исполнительница.

Некоторые поклонники осудили девушку, которая рассказала об интимном предложении бывшего мужа. Некоторые обратили внимание певицы, что она сильно часто пишет в Instagram про измены. О ситуации с ней уже все знают, отметили фолловеры.