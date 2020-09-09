Понасенков перечислил опасности досрочного выхода Ефремова из тюрьмы

Историк и публицист Евгений Понасенков уверен, что Михаилу Ефремову не придется отбывать срок заключения полностью, при этом отсидка для артиста пройдет в максимально комфортных условиях. По мнению Понасенкова, это не только несправедливо по отношению к погибшему по вине Ефремова Сергею Захарову, но и просто опасно — артист в результате так и не исправится, оставаясь по-прежнему опасным для общества.

Ранее стало известно, что, возможно, Михаил Ефремов будет отбывать срок заключения не в колонии, а в отряде хозобслуги, что считается более мягкими условиями содержания. В настоящее время Ефремов находится в карантинной камере СИЗО №5 «Водник», куда артиста отправили после приговора Пресненского суда. В СИЗО Ефремова уже посетили правозащитники, которые рассказали, что артист доволен условиями содержания и ни на что не жалуется.

По мнению Евгения Понасенкова, это уже серьезный сигнал — что и в тюрьме Ефремов останется «блатным», каким был с детства благодаря своему великому отцу — артисту и режиссеру Олегу Ефремову.

«Совершенно уверен, что при такой тусовке, блате и деньгах Михаил Ефремов будет занимать [в местах изоляции] мягкое сытное местечко, и его всячески будут оберегать от реальной жизни заключенных. Это, конечно, омерзительно, — отметил Понасенков в комментарии Федеральному агентству новостей. — И, конечно, будут добиваться и пересмотра дела, и выхода Ефремова по УДО [условно-досрочное освобождение]. Письма уже пошли: [актер и режиссер Иван] Охлобыстин — «коллега» Ефремова по цеху выпивающих — уже написал письмо [президенту РФ Владимиру] Путину».

Остановить эти попытки «отмазать» Ефремова от наказания может только огласка в СМИ, считает Понасенков.

«Пресса должна делать все, чтобы показать действительно трагедию семьи погибшего и — главное — опасность этого типа [Ефремова] для общества. Как только Ефремов выйдет на свободу, он в ту же секунду будет представлять опасность для любого из нас. Если в его крови обнаружили не только алкоголь, но и наркотики, значит, он неадекватен. Отнимай [водительские] права — не отнимай, он просто сядет за руль и снова кого-нибудь убьет. Поэтому мы должны не допустить, чтобы он вышел раньше времени», — говорит публицист.

Понасенков повторил свою мысль, что Михаил Ефремов получил слишком мягкое наказание, не соответствующее тяжести содеянного.

«Повторю: моя точка зрения — за подобные преступления надо сажать пожизненно, — говорит собеседник ФАН. — Потому что это — неисправимая ситуация. Во-первых, [погибшего] человека не вернуть, а, во-вторых, такой тип [как Ефремов] неисправим, тем более в таком возрасте. Для меня Ефремов давно потерял человеческий облик. Повторяю, я физиономист. Если я вижу лицо человека опустившегося, который плюет на окружающих, который может на сцене ругаться матом, а у него такой эпизод был, для меня — это человек, который уже «выписал» себя из людей».

По мнению Понасенкова, не стоит также напирать на то, что Ефремов — талантливый артист, который своим искусством сможет в будущем принести пользу.

«Не надо называть его артистом, тем более выдающимся. Артист обязан иметь набор профессиональных качеств, в том числе голос, тембр, должен быть в правильной, нужной для выступлений форме. А Ефремов — это спившийся шут. Изначально блатной, потому что у него был действительно выдающийся отец. Никакого особенного таланта у Михаила Ефремова никогда не было, это надо понимать. Он просто был в тусовке. Его пытаются изобразить оппозиционером, но никогда, ни одной секунды никаким оппозиционером он не был. У него нет ни политических, ни интеллектуальных, ни других принципов — это совершенно очевидно», — резюмировал Евгений Понасенков.

Михаил Ефремов был приговорен Пресненским районным судом Москвы к восьми годам лишения свободы за спровоцированное в пьяном виде смертельное ДТП. Жертвой аварии стал 57-летний Сергей Захаров. С учетом домашнего ареста Ефремову осталось отсидеть семь лет и 10,5 месяца, однако этот срок может быть сокращен в ходе апелляции. Первая апелляционная инстанция — Мосгорсуд. Артист также может выйти на свободу досрочно, отбыв более половины срока.