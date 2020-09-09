Поклонники раскритиковали Брежневу за образ с «кондукторским» макияжем

Москва, 9 сентября. Популярная певица и бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева удивила поклонников новым имиджем. На своей странице в Instagram звезда показала, как бы она выглядела с короткой стрижкой.

Как оказалось, Брежнева преобразилась специально для съемок. Стилисты сделали 38-летней певице яркий макияж и подобрали для нее светлый парик-каре. Также Брежнева обратила внимание подписчиков на свой наряд — его сшили из ткани, на которой напечатаны фото поп-звезды, статьи и тексты ее песен.

«Однозначно чувствовала себя девушкой из начала 2000-х. Я как раз пришла в группу. Юная, смешная», — поделилась эмоциями от нового образа экс-солистка «ВИА Гры».

Многих подписчиков Брежневой восхитили изменения во внешности артистки.

«Вера, вы прекрасны даже с «кондукторским» макияжем», — отметила annaska24.

«Какие тени!!! Просто шик!» — восхитилась marishka197707.

«Инопланетянка прям», — написал igormadianov.

«Боже, какая ты игривая, страстная и жгучая красавица. Все сильнее и сильнее восхищаюсь тобой! Я помню тебя в самом начале, сразу понял — настоящий лидер, настоящая наша богиня. Просто эталон всего и вся!» — оставил восторженный комментарий rozhovsasha.

Однако некоторым поклонникам Брежневой совсем не понравился ее новый образ. Пользователи решили, что такая прическа не идет поп-исполнительнице.

«Не идет такой образ», — написал miha_s_mih.

«А зачем губы по-верблюжачьи строить?» — спросила alvinaveldre.

«Божечки, главное — не стриги каре», — раскритиковала Брежневу alex_ksena.

«Скучные уже ваши образы с Лободой», — прокомментировала partyri.

Ранее Вера Брежнева призналась поклонникам, что у нее возникли проблемы со здоровьем. Певица даже заподозрила, что заболела COVID-19.