Лавров назвал неприемлемым тон Германии по инциденту с Навальным

Москва, 9 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал неподобающим отношение Германии к запросам российских ведомств по инциденту с Алексеем Навальным.

«У нас накопилось немало вопросов к нашим немецким коллегам по поводу абсолютно неподобающего отношения к тем официальным запросам, которые мы направляем в Берлин, включая направленный официальный запрос Генеральной прокуратуры РФ», — отметил министр.

Лавров также добавил, что российскую сторону не устраивает реакция Берлина на законные требования Москвы, которые направляются Германии в рамках обязательств по межправительственным соглашениям о правовой помощи.

«Нас не устраивает и абсолютно неприемлемый тон, в котором эта позиция германской стороны доводится до мировой общественности», — пояснил глава МИД РФ.

Министр отметил, что долгое время немецкая сторона не реагировала на официальные запросы Москвы. При этом представители немецкого правительства делали высокомерные заявления, безосновательно обвиняя Россию.

Навальному стало плохо 20 августа во время авиаперелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. Первые два дня блогер находился в токсикологическом отделении омской больницы. 22 августа его транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине. Позднее врачи из клиники «Шарите» заявили, что блогер якобы был «отравлен», а эксперты бундесвера якобы обнаружили в анализах Навального следы химического вещества группы «Новичок».

Накануне в СМИ появилась информация, что инцидент с Навальным может является результатом конфликта с Владимиром Ашурковым, который снабжал блогера данными для «расследований» и деньгами. Предполагается, что конфликт между Навальным и Ашурковым обострился после ликвидации признанного в России иноагентом ФБК. Спонсор требовал от блогера вернуть вложенные в «проект» деньги. Кроме того, было установлено, что вероятным организатором инцидента с Навальным стала гражданка Великобритании Мария Певчих, которая тесно сотрудничает с Ашурковым с 2010 года.