Режиссер Бронзит прокомментировал новые правила для номинантов на «Оскар»

Санкт-Петербург, 9 сентября. Попасть в номинацию голливудской кинопремии «Оскар» с 2024 года смогут лишь те режиссеры, которые в своих фильмах учтут несколько новых правил. Так, они должны приглашать на роли больше представителей расовых и этнических групп, ЛГБТ, людей с инвалидностью и ментальными расстройствами, а также привлечь к кинопрокатам больше женщин. Российский режиссер анимационных фильмов и двукратный номинант «Оскара» Константин Бронзит рассказал, что нововведения почти никак не связны с искусством.

По мнению режиссера, предъявленные к номинантам требования являются типичными для американского менталитета. И дело вовсе не в заботе о женщинах или представителях меньшинств.

«Забота о себе, о том, чтобы, не дай бог, академию не обвинили в том, что она не следует новым трендам и правилам. «А давайте мы еще вот это сделаем и вот это, чтобы нас ни в чем не обвинили и сказали, какие мы молодцы». И начинается охота на ведьм... Конечно, это глупость», — считает Бронзит.

Он также отметил, что в истории мирового кинематографа и раньше происходили подобные вещи, однако они не имеют никакого отношения к искусству и качеству фильмов, передает «Петербургский дневник».

«Это может дойти и до короткометражной анимации. Может быть все что угодно — удивляться не приходится. Но лично меня это не волнует и не задевает. Всю жизнь я делал, как и многие мои коллеги, то, что считали нужным и важным», — говорит режиссер.

Бронзит подчеркнул, что никогда не создавал фильмы ради статуэтки «Оскар», поэтому для него не имеет значения, какие требования выдвигает киноакадемия.