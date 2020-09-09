Режиссер Бронзит прокомментировал новые правила для номинантов на «Оскар»

Санкт-Петербург, 9 сентября. Попасть в номинацию голливудской кинопремии «Оскар» с 2024 года смогут лишь те режиссеры, которые в своих фильмах учтут несколько новых правил. Так, они должны приглашать на роли больше представителей расовых и этнических групп, ЛГБТ, людей с инвалидностью и ментальными расстройствами, а также привлечь к кинопрокатам больше женщин. Российский режиссер анимационных фильмов и двукратный номинант «Оскара» Константин Бронзит рассказал, что нововведения почти никак не связны с искусством.
По мнению режиссера, предъявленные к номинантам требования являются типичными для американского менталитета. И дело вовсе не в заботе о женщинах или представителях меньшинств.
«Забота о себе, о том, чтобы, не дай бог, академию не обвинили в том, что она не следует новым трендам и правилам. «А давайте мы еще вот это сделаем и вот это, чтобы нас ни в чем не обвинили и сказали, какие мы молодцы». И начинается охота на ведьм... Конечно, это глупость», — считает Бронзит.
Он также отметил, что в истории мирового кинематографа и раньше происходили подобные вещи, однако они не имеют никакого отношения к искусству и качеству фильмов, передает «Петербургский дневник».
«Это может дойти и до короткометражной анимации. Может быть все что угодно — удивляться не приходится. Но лично меня это не волнует и не задевает. Всю жизнь я делал, как и многие мои коллеги, то, что считали нужным и важным», — говорит режиссер.
Бронзит подчеркнул, что никогда не создавал фильмы ради статуэтки «Оскар», поэтому для него не имеет значения, какие требования выдвигает киноакадемия.
«Пусть люди делают, что же поделать. Один знаменитый человек сказал: «Все самые большие глупости в мире происходят с серьезным выражением лица». Главное — оставаться самими собой», — подытожил режиссер.