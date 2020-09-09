Высоцкая опубликовала фото в белом топе на голое тело

Москва, 9 сентября. Теледива и актриса Юлия Высоцкая поделилась с поклонниками в Instagram совместными фотографиями с режиссером Андреем Кончаловским. На девушке был надет белый топ на голое тело.

Звездная пара заснята во время отдыха. Режиссер держит за руку свою супругу. Пара о чем-то разговаривала, тематика беседы, судя по их лицам, была позитивной.

Многочисленные фанаты выразили восторг тому, как гармонируют супруги. Они не стали акцентировать внимание, что разница между ними составляет 36 лет. Многие сошлись в том, что звездная пара дарит хорошее настроение окружающим.

«Какие вы красивые! Столько позитива от вас двоих, вы молодцы. Здоровья вам и всего самого наилучшего!» — написала пользовательница.

«Спасибо за позитив и радость, которую вы дарите людям!» — написала фанат.

«Обожаю ваши совместные фотографии. Какие же они теплые», — прокомментировала подписчица.

Напомним, что несколько месяцев назад в Сети был опубликован редкий семейный снимок, на котором были засняты дети знаменитых родителей. Кадр был сделан до аварии, в которой серьезно пострадала их дочь, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».