Продюсер «Иванушек» вспомнил, как группа провела последний день жизни Сорина

Москва, 9 сентября. Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко рассказал подробности последних дней жизни музыканта Игоря Сорина.

Покинувший коллектив за полгода до смерти Игорь Сорин был самым популярным из группы «Иванушки International». 4 сентября 1998 года стало известно о его смерти. Причиной стали многочисленные травмы, полученные после падения с шестого этажа. Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко рассказал, что происходило, пока врачи боролись за жизнь артиста.

Сорина прооперировали после падения с балкона. Он даже мог немного пошевелить пальцами рук, но в себя не приходил. Матвиенко вспоминает, что после аварии он и остальные участники «Иванушек International» Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев приехали в больницу к Сорину.

«Он был еще живой, но без сознания. Потом, я помню, собрал всех «Иванушек». Мы поехали на вечернюю службу в Саввино-Сторожевский монастырь. Думали, что закажем за здравие. Приехали, начали служить, а потом нам сообщили, что уже все», — вспоминает Матвиенко.

Игорь Сорин выступал в составе группы «Иванушки International» с 1995 года. При нем коллектив выпустил два альбома, было снято четыре видеоклипа. В марте 1998 года Сорин принял решение покинуть группу и заняться сольной карьерой. Он даже успел записать песню «Русалка» совместно с группой «Формация DMS». Артист ушел из жизни в 28 лет.

О смерти напарника ежегодно напоминают участники коллектива «Иванушки International». Недавно Андрей Григорьев-Апполонов поделился с поклонниками архивным фото с Сориным.

Еще один участник коллектива Олег Яковлев скончался в 2017 году. Именно он заменил Сорина в составе группы. Экстрасенс Зираддин Рзаев связал две трагических истории. Он считает, что обоих музыкантов сглазили их коллеги.