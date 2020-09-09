Экс-мэра Норильска обвиняют в халатности после разлива топлива на ТЭЦ-3

Москва, 9 сентября. Следственный комитет РФ завершил расследование по делу о разливе нефтепродуктов из ТЭЦ-3 в отношении экс-главы Норильска Рината Ахметчина. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, Ахметчин знал о возникновении чрезвычайной ситуации на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, однако не принял необходимых мер для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. В частности, экс-мэр не скоординировал работу администрации города, а также не организовал контроль за состоянием окружающей среды.

«Главным следственным управлением СК завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы города Норильска Рината Ахметчина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность)», — пояснила Петренко.

Она также добавила, что материалы дела направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

29 мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла чрезвычайная ситуация, в результате произошел разлив более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. При это шесть тысяч тонн дизельного попали в грунт, остальное — в реку Амбарную и ее приток Далдыкан. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей.