Исследователи открыли способ предотвратить смертельную стадию рака

Базель, 9 сентября. Исследователи из Базельского университета в Швейцарии заявили, что им удалось установить причину формирования метастазов. Согласно их выводам в журнале Cell Reports, этот губительный для организма процесс вызван дефицитом кислорода в тканях.

Специалисты проводили исследования на лабораторных мышах. Ученые анализировали уровень снабжения кислородом злокачественных тканей опухоли молочной железы, которая была пересажена грызунам.

Эксперты установили, что в тех участках ткани, где была нехватка кислорода, наблюдалась «миграция». Раковые клетки начали покидать опухоль, проникая в другие такни, где было достаточно кислорода. Специалисты установили также, что дефицит этого элемента был выявлен в тех участках, где мало кровеносных сосудов.

Швейцарские ученые надеются, что полученные результаты смогут помочь предотвратить появление метастазов.

Отметим, что есть способ уменьшить риск возникновения злокачественных опухолей. Врач-онколог и хирург Иван Карасев заявил, что чаще всего от недуга страдают люди, которые сосредоточены на негативных эмоциях. Он добавил, что к факторам риска относятся также неправильное питание, постоянный стресс и генетическая предрасположенность, хотя природа возникновения рака остается невыясненной, пишет НСН.